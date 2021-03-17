Москва, , 12:25 — REGNUM Доклад американской разведки о «вмешательстве» России в президентские выборы 2020 года «подогнан» под заранее сделанные выводы, это ничем не подкреплённый информационный вброс. Об этом заявил 17 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия якобы пыталась поддержать бывшего президента США Дональда Трампа на новых выборах и дискредитировать его соперника Джо Байдена, а также «посеять рознь» в американском обществе, говорится в рассекреченном 16 марта докладе разведки США. Ещё на выборы предположительно пытались повлиять Иран, «Хезболлах» и Куба.

«Никаких оснований для такого рода умозаключений нет и быть не может», — сказал Рябков в интервью РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что доклад представляет собой информационный вброс и содержит лишь рассуждения о неких действиях, за которыми якобы стоят структуры, имеющие отношение к РФ. В госаппарате США «давно произошла подмена понятий», заключил он, потому любые доклады подгоняются под заранее заданные результаты и установки.

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