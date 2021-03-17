Пенза, , 12:18 — REGNUM Новые детские сады с ясельными группами откроют в Пензе с целью ликвидации очередности. На данный момент местами в дошкольных учреждениях обеспечены дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет, заявил глава администрации города Андрей Лузгин.

В текущем году запланировали начать строительство детского сада в микрорайоне ГПЗ на 400 мест, из них 100 — для детей до трех лет. Ввести в эксплуатацию дошкольное учреждение наметили в сентяре 2022 года. Возможность перепрофилирования двух классов в 74-й школе рассматривается в микрорайоне Арбеково. Строительная компания проектирует детские сады в 7-м и 8-м микрорайонах Арбеково, отметил мэр.

В рамках нацпроекта «Демография» запланировано строительство и ввод в эксплуатацию детсада на 120 мест по улице Красной, из которых 60 — для детей ясельного возраста. Уже получено заключение госэкспертизы по технической части. Увеличить количество мест для детей в возрасте до трех лет поможет перепрофилирование двух групп по 20 мест под ясли в дошкольных образовательных учреждениях №7 и №109. Кроме этого, городские власти намерены приобрести помещения, расположенные в жилом доме №61 по улице 65-летия Победы, для организации филиала детского сада №10 на 63 места. По словам градоначальника, очередь на места в ясельные группы запланировано ликвидировать в ближайшие два года.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году приступят к строительству детских садов в Пензе, в микрорайонах Арбеково и ГПЗ, а также в Бессоновском, Белинском, Нижнеломовском, Лунинском и Пензенском районах области.

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