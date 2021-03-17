Троицк, Челябинская область, , 12:15 — REGNUM В Челябинской области задержана партия нелегальных сигарет из Казахстана и ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Попытку ввоза табачной продукции без акцизных марок пресекли сотрудники таможни вместе с пограничным управлением ФСБ. Всего задержали 3,6 тыс. пачек сигарет примерной общей стоимостью 175 тыс. рублей. При этом, согласно сопроводительным документам, в автомобиле везли напитки и продукты питания.

Товар передали в отдел полиции Троицка. За перевозку товаров без маркировки виновным грозит до трёх лет колонии и штраф.