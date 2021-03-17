Грозный, , 12:15 — REGNUM В Чечне была найдена авиационная бомба в районе Терского хребта. Её обнаружил местный житель, сообщивший о находке в экстренные службы. Заявка была проверена, и для обезвреживания опасной находки на место происшествия вызвали саперов из Ростовской области, сообщили 17 марта в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как оказалось, снаряд пролежал в земле около 20 лет и мог сдетонировать в любой момент. Специалисты Донского спасательного центра МЧС России транспортировали бомбу на полигон с помощью специальной техники и уничтожили.

Как уточнили в МЧС, операция прошла в штатном режиме. При этом были соблюдены все необходимые меры безопасности.

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