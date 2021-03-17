Москва, , 12:14 — REGNUM Рост средних цен на бензин в Москве наблюдается уже почти три месяца. Основной причиной является рост мировых цен на нефть, который наблюдается с конца декабря 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Каленов.

«Всё это напоминает ситуацию трехгодичной давности. Тогда, за счет принятых правительством экстренных мер, цены удалось стабилизировать. Сейчас власти снова вынуждены были вмешаться в происходящее.

Так, в рамках корректировки демпферного механизма, правительство РФ рекомендовало нефтяникам увеличить загрузку НПЗ.

Мера принята для удовлетворения растущего спроса и увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже.

Это в свою очередь должно позволить стабилизировать розничные цены на АЗС и понизить уровень социальной напряженности», — высказал мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Счетная палата РФ предупредила о рисках роста цен на бензин и дизельное топливо.

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