Рязань, , 12:18 — REGNUM В результате ДТП с рейсовым автобусом Москва — Пенза в Спасском районе Рязанской области травмы различной степени тяжести получил 21 человек. Для расследования аварии создана следственная группа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе регионального УМВД.

50-летний водитель автобуса прошёл медицинское освидетельствование на состояние опьянения, результат отрицательный. Число пострадавших в аварии увеличилось до 21, шесть человек госпитализированы. Водитель доставлен в Следственную часть Следственного управления УМВД для допроса, назначена автотехническая экспертиза на предмет исправности транспортного средства.

Пассажирский автобус Setra опрокинулся в 01:30 на 226-м км федеральной автодороги М-5 «Урал». В момент ДТП в салоне находились 56 пассажиров и два водителя.

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