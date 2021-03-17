Москва, , 12:12 — REGNUM Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Усиливается административная ответственность юрлиц за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе совершенные с использованием СМИ либо интернета.

Такие деяния будут наказываться штрафом в размере от 3 млн до 5 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Одновременно устанавливается административная ответственность юрлиц за публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

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