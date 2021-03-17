Москва, , 12:11 — REGNUM В 2020 году бюджет Москвы получил от патентной системы налогообложения 5,5 млрд рублей, сообщил 17 марта вице-мэр города Владимир Ефимов.

«По сравнению с 2019 годом поступления налога снизились на 7,7%, при этом одной из главных причин снижения послужило освобождение предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей от уплаты налога по патентам за второй квартал 2020 года, принятое правительством России в качестве антикризисной меры поддержки», — сказал он.

Заместитель мэра рассказал, что в Москве патентная система является одним из наиболее популярных налоговых режимов для малого бизнеса, её применяет примерно каждый шестой московский индивидуальный предприниматель.

Также Ефимов рассказал, что суммарно от патентной системы, введённой в столице в 2013 году, объём поступлений составил 27,7 млрд рублей.