Посёлок городского типа Токсово, Ленинградская область, , 12:15 — REGNUM В Ленинградской области задержан педагог-психолог, подозреваемый в совершении нескольких половых преступлений в отношении несовершеннолетних. На 60-летнего мужчину, работавшего во Всеволожском районе, пожаловался петербуржец, отец 13-летнего мальчика.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области, в отношении педагога возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), и п. «б» ч. 4 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

По версии следствия, подозреваемый неоднократно совершал на территории Всеволожского района Ленинградской области половые преступления в отношении несовершеннолетних.

«Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в региональном управлении СКР.

В свою очередь телеканал «Санкт-Петербург» уточняет, что с заявлением на мужчину в правоохранительные органы обратился житель города на Неве. Он рассказал, что педагог совершил развратные действия в отношении его 13-летнего сына. Кроме того, в полицию обратился студент одного из городских вузов, который сообщил, что десять лет назад этот же педагог совершал в отношении него иные действия сексуального характера.

«Вечером 16 марта в Токсово полицейские задержали педагога. Он не женат, детей нет. Мужчина дал признательные показания в упомянутых преступлениях, — говорится в сообщении. — По месту проживания подозреваемого провели обыск. Оперативники изъяли оргтехнику, цифровые носители, два пододеяльника».