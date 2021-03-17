Чебоксары, 17 марта 2021, 12:09 — REGNUM Память о тех, кто трудился на строительстве оборонительных рубежей, нужно передавать «из поколения в поколение». Поэтому 9 мая в Чувашии на шествии «Бессмертного полка» будут нести не только портреты героев-фронтовиков, но и тех, кто обеспечивал трудовой тыл в годы войны, создавал трудовую славу республике. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.
В Чувашии проходит Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, приуроченный к 80-летию со дня начала строительства рубежей обороны. По архивным данным, в нём приняли участие до 170 тыс. человек.
Напомним, Сурский и Казанский рубежи должны были в случае взятия Москвы сдержать натиск фашистской армады на подступах к стратегическим промышленным центрам — Казани и Уралу.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году глава республики Олег Николаев выступил за сохранение памяти о строительстве Сурского оборонительного рубежа, в том числе за возможность создания научного центра изучения материалов и организации тематических музейных экспозиций.
Напомним, 18 января 2020 года президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны пообещал открыть центр архивных документов о войне, заявив, что «мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей».
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