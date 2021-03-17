Москва, , 12:08 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла поправки, предполагающие ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта. Инициатива была предложена депутатами всех фракций и принята единогласно.

Ветеран Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Распространение заведомо ложной информации о ветеранах и защитниках Отечества, оскорбление ветерана — чудовищно циничные, подлые преступления, рассчитанные на невозможность ответить», — отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах становится одной из форм реабилитации нацизма.

Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, максимальный штраф — до 5 млн рублей.

Так же будет караться оскорбление памяти защитников Отечества.

Наказывать по новым нормам предполагается именно за оскорбления, имеющие отношение к Великой Отечественной войне, уточнили в профильном комитете Госдумы.

Отметим, что наказание за оскорбление в целом не меняется: штраф составит до 1 млн рублей и наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет, указали в нижней палате парламента.

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