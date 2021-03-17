Москва, 17 марта, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень фашизма

«Если бы не было жертвенного самоотречения и подвига, который совершил советский солдат, сегодня не было бы ни демократической Европы, ни самой возможности развития мира в том формате системы безопасности, которая сложилась за послевоенные годы», — отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

За публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой и о ветеранах предполагается наказание до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей.

За осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов последует наказание в виде до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей.

При этом если преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием СМИ и интернета — до 5 лет колонии или штраф до 5 млн рублей.