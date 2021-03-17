Красноярск, , 12:07 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 132 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 65 013. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в краевом оперштабе.

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По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 0,2%. Список выздоровевших пополнился 120 фамилиями. Всего в регионе коронавирусную инфекцию победили 60 183 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Красноярском крае было выявлено 134 носителя коронавируса, выздоровел 121 человек.

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