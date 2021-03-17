Костромских школьников начали учить основам бизнеса
Кострома, 17 марта, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В школе No21 в Костроме открылась проектная лаборатория по предпринимательству. Об этом сообщает департамент образования и науки Костромской области.
Под лабораторию оборудовали один из кабинетов учебного заведения. На средства гранта Министерства просвещения за 1 миллион рублей класс отремонтировали, купили мебель, ноутбуки, проектор для презентаций и фотопринтер. В свободное от учебного процесса время ученики школы смогут встречаться с костромскими бизнесменами, слушать лекции, выдвигать свои бизнес-идеи и находить будущих работодателей.
Подобный эксперимент по созданию образовательной зоны для развития навыков предпринимательства в Костромской области проводится впервые. В департаменте образования и науки региона считают, что главная цель лаборатории — не взрастить юных бизнесменов, но привить детям основы гибкости, целеустремлённости и умения ориентироваться в окружающем мире. Эти навыки позволят им «проиграть» несколько вариантов развития идеи и свести ошибки при реализации проекта во взрослой жизни к минимуму.