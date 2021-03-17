Нижний Новгород, , 12:04 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 17 марта выявили 1620 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимальным приростом зараженных с 15 октября. Накануне был выявлен 1621 новый носитель коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 557 191 случая, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 352 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 223, в Саратовской области — 166, в Пермском крае — 136, в Башкирии — 118, в Пензенской области — 116, в Ульяновской области — 100, в Кировской области — 98, в Удмуртии — 78, в Оренбургской области — 76, в Татарии — 48, в Чувашии — 44, в Мордовии — 39, в Марий Эл — 26.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 102 933 случая, в Самарской области — 52 887, в Саратовской области — 52 536, в Пермском крае — 49 509, в Ульяновской области — 49 417, в Пензенской области — 40 531, в Оренбургской области — 38 884, в Кировской области — 38 420, в Башкирии — 30 797, в Удмуртии — 29 511, в Чувашии — 22 169, в Татарии — 18 830, в Мордовии — 18 532, в Марий Эл — 12 224.

Полностью выздоровели 503 778 жителей округа, за последние сутки выписаны 1943 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 11 564 человек, за минувшие сутки скончались 75 жителей Поволжья. Накануне умерли 72 жителя округа.

По-прежнему больше чем на 340 случаев расходятся данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 17 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 366 человек, в течение последних шести суток летальных случаев не было. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 711 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, пять человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 марта в России с начала пандемии подтверждено 4 418 436 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8 998 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 4 024 975 жителей России, за сутки выписаны 10 755 человек. 93 364 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 427 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 300 097 человек.