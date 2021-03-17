Москва, , 12:03 — REGNUM Третий этап программы туристического кешбэка стартует в России с 18 марта. Об этом официально заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщается на сайте ведомства.

Очередной этап туристического кешбэка будет действовать три месяца — до 15 июня 2021 года. На третьем этапе участвует на 40% больше партнёров, около 3500 тыс. отелей, туроператоров и агрегаторов туруслуг

Условия программы прежние: туристу на карту возвращается 20% стоимости тура или проживания — не менее 20 тыс. руб. Оплатить поездку необходимо картой «МИР». География туров по России расширена.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделило 2 млрд рублей на возобновление программы туристического кешбэка.

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