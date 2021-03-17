Грозный, , 12:03 — REGNUM Общественность Чечни обратилась к президенту РФ Владимиру Путину из-за публикаций в «Новой газете» о якобы совершенных массовых внесудебных казнях. От имени граждан республики председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов просит у гаранта конституции защиты от СМИ, которое неоднократно выступает с порочащие честь и достоинство сотрудников силовых структур Чечни публикациями, вызывающими недоумение у населения региона.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам как к гаранту конституционных прав и свобод человека с просьбой защитить сотрудников органов правопорядка от подобного рода действий и обеспечить законность. В очередной раз журналисты данного издания, пользуясь отсутствием цензуры, прикрываясь ширмой «свободы слова» и «журналистского расследования», опубликовали на страницах газеты статью оскорбительного, клеветнического характера, порочащую честь и достоинство сотрудников полиции, наносящую моральный вред и психологическую травму родным и близким, и тем самым будоражат общество, мешая спокойно трудиться и развиваться», — говорится в обращении, опубликованном на страницах ИА «Грозный-Информ».

По мнению Исмаила Денильханова, своими публикациями «Новая газета» потворствует врагам, «льет воду на мельницу тех, кто надеется на разлад в стройных рядах силовых структур, успешно ведущих борьбу с организованной преступностью, экстремизмом и терроризмом».

Не замечая достижений главы Чечни и народа республики, СМИ целенаправленно очерняет жизнь в субъекте, что «наводит на мысль о целенаправленности данных действий и явной заинтересованности, если не сказать о заказном характере этих измышлений», выражает мнение общественности Денильханов.

Напомним, «Новая газета» в 2017 году сообщила о массовой расправе над жителями Чечни, в которой якобы участвовали сотрудников полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова. Ранее по данным публикациям были проведены проверки правоохранительными органами и уполномоченным по права человека в РФ. Все изложенные в статье факты не подтвердились.

На днях «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования, сославшись на информацию, полученную из рук очевидца — бывшего сотрудника полка ППС имени Ахмата Кадырова МВД по Чечне, экс-сержанта полиции Сулеймана Гезмахмаева. Он якобы уехал из России, после того как лично задерживал более сотни жителей Чечни и имеет информацию о внесудебных казнях.

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