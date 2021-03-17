Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Энтузиаст Jake Laser создал полноразмерную реплику костюма Тони Старка из фильма «Железный человек 2». Об этом 17 марта сообщает портал ComicBook.

Примечательно, что, как и оригинальный костюм из фильма, разработку Jake Laser можно уместить в обычный кейс. Броня выполнена из стали, а в комплекте к ней идут светодиоды, лазеры и работающий огнемёт.

Напомним, премьера кинокомикса «Железный человек 2» состоялась в 2010 году. Главную роль в картине исполнил Роберт Дауни-младший.

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