Челябинск, , 12:03 — REGNUM Бывшему заместителю главы минстроя Челябинской области официально предъявлено обвинение. Та же судьба постигла директора одного из областных учреждений и руководителя одной из фирм, сообщает региональное управление СКР.

Речь идёт о совершении преступлений при строительстве «Физкультурно-оздоровительного комплекса Регионального центра по шорт-треку Ледового Дворца «Уральская Молния». Следователи считают, что в 2018—2019 годах обвиняемыми были похищены бюджетные средства на общую сумму больше 15 млн рублей. Также, по данным следствия, глава областного учреждения экс-замминистра получили от директора фирмы-подрядчика взятки в размере 1,5 млн и 2,2 млн рублей. Глава областного учреждения якобы купил на взятку автомобиль.

Преступления выявили сотрудники ФСБ, Следствие по делу подходит к концу.