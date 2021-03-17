Стокгольм, , 12:03 — REGNUM Различные мутации коронавирусной инфекции молниеносно распространяются по Швеции. На «британский» штамм сейчас приходится более половины случаев в отдельных ленах. «Бразильский» вариант также активно распространяется в Вестманланде, и администрация лена предупреждает о наступлении третьей волны пандемии. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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«По нашей оценке, лен находится в состоянии третьей волны», — говорится в очередном отчеты администрации Вестманланда.

Тенденция в отчетах административных советов ленов очевидна: распространение коронавирусной инфекции по-прежнему велико, и во многих частях страны его уровень растет. В то время как число погибших во многих регионах сокращается.

«Британский вариант кажется доминирующим. Он присутствует в 50 или более процентах выборок в 13 регионах», — заявил госэпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в ходе на пресс-конференции 16 марта.