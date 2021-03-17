Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM В Петербурге в 2020 году в четыре раза выросло количество раскрытых киберпреступлений. Об этом заявил 17 марта врио начальника Главка МВД Дмитрий Баранов, отчитываясь перед городским парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса наблюдался значительный рост преступлений с использованием IT-технологий, что характерно не только для Петербурга, но и для всех регионов России.

По словам Баранова, несмотря на объективные сложности, полиция наращивает усилия на этом направлении — постепенно улучшается техническая оснащённость правоохранителей, сотрудники приобретают необходимые навыки и повышают квалификацию. В итоге результативность работы возрастает.

В 2020 году было раскрыто 2285 подобных преступлений, что почти в четыре раза выше, чем в 2019 году. Активнее расследовались кражи — их раскрыли на 84% больше, а также мошенничества — в четыре раза больше.

Так, в прошлом году полиция пресекла деятельность трех преступных групп, похищавших деньги с банковских карт под видом сотрудников служб безопасности банков. Особое внимание, по словам Баранова, уделяют борьбе с такими преступлениями в отношении пожилых петербуржцев.