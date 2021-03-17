Москва, , 12:01 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России проработает девять заявок от регионов, планирующие принять участие в пилотном проекте по использованию дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах осенью 2021 года. Об этом 17 марта заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«В настоящее время есть девять заявок, которые будут подробно прорабатываться», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она уточнила, что заявки подали Курская, Нижегородская, Ярославская области, а также Бурятия, Северная Осетия, Вологодская, Мурманская, Рязанская области и Севастополь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Памфилова заявила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в конкретном субъекте РФ повлияет на выбор регионов, в которых будет использована технология дистанционного электронного голосования на выборах в текущем году.

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