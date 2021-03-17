Стокгольм, , 12:30 — REGNUM Парламентский комитет Риксдага достиг консенсуса об изменении одного из конституционных Основных законов Швеции. Политические партии в парламенте согласны изменить Форму правления для ограничения свободы ассоциация с целью криминализовать участие в террористических организациях. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Не вижу никаких проблем в том, чтобы продвигать инициативу», — заявил министр юстиции Швеции Морган Йоханссон.

Парламентский конституционный комитет Риксдага, в который входят все парламентские партии, предлагает ограничить свободу ассоциаций тех объединений, которые «участвуют в терроризме или поддерживают его». Таким образом, цель состоит в том, чтобы создать правовую базу для нового законодательства, которое сделает участие в террористических организациях незаконным.

«Терроризм — это очень серьезное преступление, с которым необходимо бороться», — заявил председатель комитета Андерс Эка.