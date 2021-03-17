Москва, , 12:00 — REGNUM Министерство природных ресурсов и экологии РФ будет активно работать над сохранением флоры в заповедных местах Краснодарского края. Об этом 17 марта заявил глава Минприроды Александр Козлов в ходе заседания комитета Госдумы по экологии в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ. Так он ответил на вопрос одного из депутатов, которая рассказала министру о долгой переписке с правительством РФ по поводу того, какой ущерб был нанесен Олимпиадой-2014 года экологии Сочи.

«Мы выезжали на места вместе с наукой, всё это оценили, и в понедельник у нас планируется селектор с Сочи вместе с Краснодарским краем на предмет уже пошаговых действий. Наука нам ответ уже дала и согласовала. С понедельника мы планируем выйти в реальную плоскость. Надо начать эту работу, — сказал министр. — Мэр Сочи с нами. Проникся ситуацией. Когда наука сделала презентацию и всё в деталях показала, то у многих пришло понимание о глубине проблемы. Так что мэр Сочи в команде и будет решать вопрос вместе с экологами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Козлов принял участие в заседании комитета Госдумы по экологии охране окружающей среды.