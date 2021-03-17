Санкт-Петербург, 17 марта, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Мошенники попросили помощи от лица семьи умершего 19-летнего хоккеиста «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе клуба.

МХК «Динамо Санкт-Петербург» Мошенники попытались заработать на смерти 19-летнего хоккеиста Тимура Файзутдинова.

Напомним, 19-летний капитан команды Тимур Файзутдинов получил травму 12 марта в Ярославле в игровом моменте матча против «Локо». Шайба попала в височную часть головы, игрок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь три дня, но спасти молодого спортсмена не удалось. Похороны молодого хоккеиста состоятся в полдень 18 марта в Челябинске на арене «Трактор».

Однако в интернете появились призывы материально помочь семье Тимура в подготовке похорон.

«Родители Тимура и клуб не ведут сбор средств, — предупреждают в МХК. — Семья хоккеиста ни в чем не нуждается, клуб оказывает полную финансовую поддержку. Любые сообщения о сборе средств принадлежат мошенникам».