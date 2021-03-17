Симферополь, , 12:00 — REGNUM В трёх районах Республики Крым отмечается рост заболеваемости COVID-19 — на фоне снижения в целом по региону. Данные на заседании регионального оперативного штаба привела руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

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Отмечается рост заболеваемости в Нижнегорском, Джанкойском и Бахчисарайском районах. При этом заболеваемость респираторными сезонными вирусными инфекциями сегодня в Крыму ниже эпидпорога на 22%.

Всего с начала пандемии на территории Крыма подтверждено 36 785 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 33 707 пациентов, 1010 человек скончались. За минувшие сутки подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом.