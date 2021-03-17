Липецк, , 11:59 — REGNUM В Липецке прокуратура проводит проверку информации СМИ о возможных нарушениях в областном перинатальном центре, из-за которых новорождённая девочка могла потерять руку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Местный житель пожаловался, что из-за действий медиков у его новорождённой дочери начался некроз тканей. Об этом своевременно не известили родителей, а в качестве возможного решения врачи обсуждали ампутацию. В итоге руку удалось сохранить, у девочки остался шрам.

«Первые дни после рождения дети находились в реанимации, но сейчас они едят и дышат самостоятельно, но вот действия медиков чуть не привели к трагедии, одна из моих дочерей едва не лишилась руки: я полагаю, катетер не вынимали больше положенного, и глюкоза пошла под кожу, а жена за этим наблюдать не могла, так как не находилась рядом с детьми в палате», — цитирует слова липчанина портал Gorod48

Прокуратура даст оценку действиям персонала медицинского учреждения. Если будут выявлены нарушения, которые привели к ухудшению состояния здоровья ребенка, виновных привлекут к ответственности.