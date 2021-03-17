Вашингтон, 17 марта 2021, 11:59 — REGNUM Идею возвращения к прежним правилам легитимного обструкционизма в Сенате поддержал 16 марта президент США Джо Байден, сообщает The Hill.
Байден во время интервью с ведущим ABC News Джорджем Стефанопулосом отметил, что он поддерживает реформирование принципов обструкционизма, вернувшись к традиции, в рамках которой сенаторам приходилось блокировать законопроекты долгими речами. По словам Байдена, возвращение к такому обструкционизму необходимо, потому что «демократия функционирует плохо».
Байден отметил, что он не считает, что Сенату нужно избавляться от обструкционизма. Тем не менее, его высказывания будут хорошо восприняты членами Демократической партии, в которой настаивают на реформе и придадут импульс таким изменениям.
Демократам нужно 60 голосов, чтобы прекратить дебаты по большинству законодательных актов в Сенате, а это означает, что обструкционизм представляет собой серьезное препятствие для Байдена в выполнении его законодательной программы, учитывая, что места в сенате разделены между республиканцами и демократами поровну. Демократы использовали специальный процесс согласования бюджета, чтобы принять в начале этого месяца законопроект Байдена о помощи от коронавируса на 1,9 триллиона долларов без поддержки республиканцев.
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