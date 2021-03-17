Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Идею возвращения к прежним правилам легитимного обструкционизма в Сенате поддержал 16 марта президент США Джо Байден, сообщает The Hill.

Байден во время интервью с ведущим ABC News Джорджем Стефанопулосом отметил, что он поддерживает реформирование принципов обструкционизма, вернувшись к традиции, в рамках которой сенаторам приходилось блокировать законопроекты долгими речами. По словам Байдена, возвращение к такому обструкционизму необходимо, потому что «демократия функционирует плохо».

«Раньше нужно было взять слово и продолжать свою речь и очень долго», — отметил Байден. — Как только ты прекращал свою речь, ты уже проиграл, поскольку твое место мог занять другой человек, заявив, что он хотел бы перейти к такому-то вопросу».

«Чтобы добиться обструкционизма, приходилось работать», — добавил глава Белого дома.

Байден отметил, что он не считает, что Сенату нужно избавляться от обструкционизма. Тем не менее, его высказывания будут хорошо восприняты членами Демократической партии, в которой настаивают на реформе и придадут импульс таким изменениям.

Демократам нужно 60 голосов, чтобы прекратить дебаты по большинству законодательных актов в Сенате, а это означает, что обструкционизм представляет собой серьезное препятствие для Байдена в выполнении его законодательной программы, учитывая, что места в сенате разделены между республиканцами и демократами поровну. Демократы использовали специальный процесс согласования бюджета, чтобы принять в начале этого месяца законопроект Байдена о помощи от коронавируса на 1,9 триллиона долларов без поддержки республиканцев.

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