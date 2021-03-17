Стокгольм, , 12:09 — REGNUM Решение приостановить использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca в Швеции не повлияет на достижение целевых показателей по иммунизации взрослых жителей страны, вакцина которым должна быть предложена всем без исключения к середине текущего года. Об этом в эфире телеканала SVT сообщил Ричард Бергстрём, ответственный за вакцинацию населения Швеции.

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Напомним, что вчера, 16 марта, Агентство общественного здравоохранения Швеции объявило, что применение вакцины AstraZeneca будет приостановлено в Швеции в ожидании, пока Европейское агентство лекарственных средств расследует предполагаемые побочные эффекты в виде нарушения системы кровообращения.

Однако Бергстрём в настоящее время не считает, что это сильно повлияет на темпы вакцинации населения в Швеции

«Сейчас это приостановлен и рассчитано на несколько дней или несколько недель. Таким образом, это не влияет на всю картину, потому что поступающие дозы вакцины можно на время положить на хранение в холодильник», — отметил Бергстрём в эфире SVT.

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