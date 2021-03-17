Москва, , 11:59 — REGNUM Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил наградить учительницу из Санкт-Петербурга, которая подверглась критики из-за роликов в TikTok, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

«Не наказывать, не увольнять, не пытаться каким-то способами ее работу, а поощрить и наградить!» — предложил Власов.

«Я лично, думаю, что и коллеги из ЛПР ко мне присоединяться, необходимо будет направить благодарственное письмо за то, что она именно вот таким способом пытается наладить общение с учениками — понятным, доступным для молодых ребят и девушек, а не тупым абсолютно путем советских программ, когда пытаются только зачитывать параграфы книг, не добавляя никакой информации и современных технологий в образовательный процесс», — отметил парламентарий.

В Санкт-Петербурге 630-й школе Дарина Счастная проработала почти два года, вела русский язык и литературу, но стала известна благодаря TikTok. Видео про будни преподавателей и типичное поведение учеников посмотрели 18 тыс. человек.