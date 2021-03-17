Ньон, Швейцария, , 11:58 — REGNUM Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым не будет подвергнута санкциям за отказ встать на колено перед началом матча Лиги чемпионов. Об этом 17 марта сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)

В УЕФА отметили, что игроки, тренеры и официальные лица матча решают на своё усмотрение, хотят ли они преклонять колено в рамках акции Black Lives Matter.

«Следовательно, за исполнение или неисполнение данного действия дисциплинарных взысканий не налагается», — сообщили в УЕФА.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха прошёл 16 марта и завершился победой английского клуба со счётом 2:0.

Судейская бригада, состоявшая из российских арбитров Сергея Карасёва, Игоря Демешко и Максима Гаврилина, а также белорусского рефери Алексея Кульбакова, не стала преклонять колено перед началом матча в отличие от футболистов обеих команд.

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