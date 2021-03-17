Тбилиси, , 12:06 — REGNUM В рамках прививочной кампании в Грузии вакцину от COVID-19 примет президент страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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«18 марта президенту Грузии сделают прививку от COVID-19, произведённую AstraZeneca», — говорится в объявлении.

Сообщается, что Зурабишвили призывает также пройти вакцинацию остальных первых лиц государства.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация в Грузии стартовала 15 марта. План вакцинации предусматривал, что сначала прививки получат 54 тыс. медицинских работников, но, по данным на 16 марта, заявки на вакцинацию подали только 4,5 тыс. медиков.

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