Нур-Султан, 17 марта 2021, 11:58 — REGNUM Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев обменились поздравлениями с Наврузом, сообщили 17 марта в пресс-службе Назарбаева.
Во время телефонного разговора стороны высоко оценили уровень отношений между Узбекистаном и Таджикистаном. Собеседники обсудили также график предстоящих международных мероприятий.
Ранее президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев поздравили друг друга с Наврузом. Весенний праздник в странах Туркестана отмечают 20 марта.
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