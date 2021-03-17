Стокгольм, , 11:59 — REGNUM Темпы распространения коронавируса в Швеции увеличиваются. В то же время «британский штамм» вот-вот станет доминирующим в стране. Но, несмотря на высокий уровень инфицирования, количество смертей от COVID-19 постепенно продолжает снижаться. Об этом в ходе пресс-конференции 16 марта отметил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, сообщает новостная служба SVT Nyheter.

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Одним из объяснений возросшего уровня распространения коронавируса в Швеции может быть активное циркулирование «британского» варианта SARS-CoV-2.

«Число заражений различными разновидностями вируса продолжает расти, особенно тем, который был первоначально обнаружен в Великобритании, который теперь, кажется, становится полностью доминирующим не только в Швеции, но и во многих частях Европы», — заявил эпидемиолог.

Тегнелл также отметил, что снижение уровня смертности от COVID-19 в Швеции является главным и позитивным успехом в ходе кампании по вакцинации.