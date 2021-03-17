Москва, , 11:58 — REGNUM Североатлантический альянс изменил систему безопасности в Европе. Об этом 17 марта заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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Комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об угрозах со стороны России, представитель российского внешнеполитического ведомства отметил в беседе с ТАСС, что именно НАТО деформировала систему безопасности в Европе.

Напомним, в ежегодном докладе генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что основные угрозы для Североатлантического альянса исходят от «более агрессивной» России и «авторитарного» Китая. Эти государства всё теснее сотрудничают, в частности проводят военные учения, подчеркнул он.

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Кроме того, среди остающихся вызовов генсек назвал терроризм, кибератаки и технологии. Столтенберг подчеркнул, что ни страны, ни континенты не справятся с вызовами в одиночку, потому участникам альянса нужна стратегическая солидарность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров заявил, что Соединённые Штаты и Североатлантический альянс своими действиями продолжают целенаправленно ухудшать стратегическую стабильность и безопасность в Европе. По его словам, на это указывает последовательное наращивание американского военного присутствия на европейском континенте, в частности в Польше, Болгарии и Германии.