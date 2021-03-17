Киев, , 11:58 — REGNUM Для блокировки YouTube-канала украинского блогера и политика Анатолия Шария нужны веские основания. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська 17 марта в интервью информационному агентству «Украинские новости».

На вопрос о возможности заблокировать канал Шария он ответил:

«Теоретически да. Но YouTube-канал ведётся не украинской компанией, так что это точно будет непросто. Смогут-не смогут это сделать — вопрос не совсем однозначный, но определённая вероятность существует, что такое случится», — сказал он.

Министр добавил, что для блокирования канала должно быть вынесено какое-то решение, например приговор суда в уголовном производстве, однако подобных решений пока нет.

Напомним, ранее Малюська дал аналогичный комментарий насчёт запрета «Партии Шария». Суд по делу о запрете данной партии состоится 6 апреля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр юстиции Украины: запретить «Партию Шария» не будет «легко и просто»