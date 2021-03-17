Джакарта, , 11:55 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто передал ВМС Индонезии подводную лодку, произведенную индонезийской компанией PT PAL Indonesia совместно с южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), сообщает CNN Indonesia.

Подводная лодка получила название Alugoro-405.

Прабово Субианто уверен, что третья подводная лодка поможет усилить оборонное вооружение страны. По его словам, у Индонезии должно быть достаточно сил, чтобы сохранить свой суверенитет.

«Сегодняшний день — это шаг вперед для всех нас, чтобы укрепить нашу армию», — заявил министр обороны страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Мааруф Амин получил вторую инъекцию вакцины против коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент Индонезии получил вторую инъекцию вакцины от коронавируса