Рим, , 11:56 — REGNUM По итогам февраля 2021 года в странах Евросоюза реализация новых машин сократилась на 19,3%, до 771 486 экземпляров. Об этом говорится в отчёте Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Отмечается, что продажи новых авто в январе 2021 года в ЕС снизились на 24%. При этом за первые два месяца 2021 года там было реализовано на 21,7% меньше новых машин, чем за тот же период 2020 года.

В ассоциации отметили, что количество реализованных машин в прошлом месяце в странах Евросоюза стало самым низким для февраля. В ACEA связывают низкий спрос на авто с ограничительными мерами.

Меньше всего продажи новых авто в прошлом месяце упали в Италии — на 12,3%. На немецком авторынке реализация сократилась на 19%, а на авторынке Франции — на 20,9%. Более существенный спад продаж был зафиксирован в Испании — на 38,4%.

Положительная динамика была отмечена в Швеции (+5,3%) и в Ирландии (+4,9%).

Ранее стало известно, что России в феврале 2021 года заняла четвертое место среди европейских стран по количеству проданных новых автомобилей.

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