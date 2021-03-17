Пекин, , 12:01 — REGNUM Власти Китая решительно выступают против новых санкций США, связанных с ситуацией вокруг Гонконга. Пекин примет необходимые ответные меры, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 17 марта на брифинге.

Решение американских властей серьёзно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, отметил китайский дипломат. Он подчеркнул, что США грубо вмешиваются в дела Китая, и Пекин выступает с решительным протестом.

За введением американских санкций последуют ответные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США ранее объявил о санкциях против финансовых организаций за операции с 24 чиновниками КНР и Гонконга. Эти люди, пояснил глава Госдепа Энтони Блинкен, ответственны за «сокращение высокого уровня автономии Гонконга».

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