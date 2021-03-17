Воронеж, , 11:53 — REGNUM Подавляющее большинство жителей Воронежа, принявших участие в опросе на официальной странице группы администрации города «Вконтакте», поддержали идею установки в городе памятника лидеру группы «Сектор газа» Юрию Клинских (Хою). Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе мэрии. Опрос проводился в течение месяца — с 16 февраля.

«Пост с голосованием, которое я поручил провести, увидели более 120 тысяч человек, из них около 29 тысяч приняли участие в опросе. Итог: почти 87 процентов — за! Это голоса 25 тысяч пользователей. Специализированной организацией проведено и репрезентативное социологическое исследование, где так же большинство опрошенных выступает за установку памятника», — прокомментировал итоги глава города Вадим Кстенин.

Кстенин добавил, что будет настаивать, «чтобы члены городской комиссии по культурному наследию при поступлении на рассмотрение оформленной общественной инициативы изучили эти результаты очень внимательно».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обращение с предложением установки памятника музыканту в мэрию ранее направил общественник. Глава администрации города Вадим Кстенин поручил организовать опрос горожан по этой теме.

«Сектор газа» — культовая российская панк-группа, лидером и вокалистом которой являлся Юрий Хой. Всего группой было выпущено 13 альбомов и шесть официальных сборников. Музыкант скончался в Воронеже 4 июля 2000 года. Поклонники группы неоднократно инициировали установку памятника своему кумиру в Воронеже, однако объект так и не был согласован властями.