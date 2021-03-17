Лос-Анджелес, США, , 11:53 — REGNUM Сценарист сериала «Сокол и Зимний солдат» Малкольм Спелман назвал шоу полной противоположностью «ВандыВижена». Об этом 17 марта сообщает портал ComicBook.

Спелман отметил, что эти два сериала будут кардинально отличаться по настроению и изначальной задумке. По его словам, «Сокол и Зимний солдат» будет полностью сфокусирован на главных героях и в нём не будет места мистике, загадкам и различным фанатским теориям.

Напомним, премьера «Сокола и Зимнего солдата» состоится уже 19 марта 2021 года. Шоу будет доступно на стриминговом сервисе Disney Plus.

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