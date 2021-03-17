Таруса, Калужская область, , 12:30 — REGNUM Проверка выявила нарушения при организации питания школьников в образовательном учреждении города Тарусы, сообщили 17 марта корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Установлено, что организация питания учащихся в одном из школ района осуществляется с нарушением требований действующего законодательства. На складе нашли продукты питания с истекшим сроком годности, на посуде и инвентаре обнаружены повреждения и сколы. В адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление. В отношении должностного лица школы возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения территориальным отделом Роспотребнадзора назначено наказание в виде денежных штрафов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Законодательном собрании Калужской области возобновила работу в новом составе рабочая группа по мониторингу ситуации в сфере школьного питания. Совместно с Роспотребнадзором депутаты намерены посетить школьные столовые, чтобы на месте определить наиболее актуальные вопросы в сфере питания детей. Парламентарии планируют через социальные сети аккумулировать предложения по улучшению питания от родителей. Представители родительских комитетов школ также выразили готовность участвовать в этой работе. Члены рабочей группы изучат, как выбираются поставщики, как привлечь местных производителей с натуральной качественной продукцией в школы. Будет также проработана тема создания в области единого комбината школьного питания. В 2020 года депутатами была проверена организация питания в 119 школах области.

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