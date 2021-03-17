Стокгольм, , 12:02 — REGNUM Достигнет ли Швеция целевого показателя в ходе вакцинации от COVID-19, согласно которому всем жителям старше 18 лет вакцина будет предложена до конца первой половины текущего года? Сейчас многие задаются этим вопросом. В свою очередь на него попыталась ответить министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен, которая ответила на вопросы журналистов SVT.

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По словам министра Халленгрен, после решения приостановить применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca Швеция может не успеть вакцинировать все взрослое население к середине лета. Поэтому дата окончания массовой вакцинации может отложена, отметила она.

«Если выяснится, что будут продолжаться задержки в поставках, которые не покрываются другими поставками, тогда нам придется передвинуть эту дату на поздний срок», — заявила Халленгрен.

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