Вена, 17 марта, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Признать ошибки — это одно, а вот добиться изменения подхода ЕС к России — совсемдругое, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 17 марта, комментируя высказыванияглавыАссоциации европейских торгово-промышленных палат Кристофа Ляйтля.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Как сообщалось ранее, Ляйтль в своей статье в издании Kurier написал, чтоЕвропа допускала ошибки в диалоге сРоссией, что отношения ЕС и РФдостигли низшей точки, ашанс на перезагрузку состоит в том, чтобывновь«наводить мосты, а не возводить преграды».

Читайте также: В Европалате призвали ЕС строить мосты в отношениях с Россией

« То, что на ошибки, допущенные Западом в отношениях с Россией, указывает австрийский политик, закономерно: австрийцы относятся к числу наиболее вдумчивых и рациональных европейцев, менее других подверженных американскому промыванию мозгов. Примечательно также, что Кристоф Ляйтль принадлежит к Австрийской народной партии, то есть к структуре в целом консервативной. К этой же партии, напомню, принадлежит действующий федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Обоюдный вред от введённых Европейским союзом в отношении нашей страны санкций очевиден, их надо не только ослаблять, как предлагает Ляйтль, но снимать. Признать ошибки, однако, — это одно, а вот добиться изменения подхода ЕС к России — другое. Здесь та самая европейская интеграция, за которую также выступает Австрийская народная партия, политическая солидарность, которой от стран — членов ЕС требует Брюссель, сильно ограничивают свободу манёвра Вены. Тем не менее, повторю, надо отдать австрийцам должное как наиболее последовательным защитникам интересов сотрудничества Европы с Россией.