США будут мешать рациональному взгляду Европы на отношения с РФ — эксперт
Вена, 17 марта, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Признать ошибки — это одно, а вот добиться изменения подхода ЕС к России — совсемдругое, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 17 марта, комментируя высказыванияглавыАссоциации европейских торгово-промышленных палат Кристофа Ляйтля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и Евросоюз
Как сообщалось ранее, Ляйтль в своей статье в издании Kurier написал, чтоЕвропа допускала ошибки в диалоге сРоссией, что отношения ЕС и РФдостигли низшей точки, ашанс на перезагрузку состоит в том, чтобывновь«наводить мосты, а не возводить преграды».
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«То, что на ошибки, допущенные Западом в отношениях с Россией, указывает австрийский политик, закономерно: австрийцы относятся к числу наиболее вдумчивых и рациональных европейцев, менее других подверженных американскому промыванию мозгов. Примечательно также, что Кристоф Ляйтль принадлежит к Австрийской народной партии, то есть к структуре в целом консервативной. К этой же партии, напомню, принадлежит действующий федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.
Обоюдный вред от введённых Европейским союзом в отношении нашей страны санкций очевиден, их надо не только ослаблять, как предлагает Ляйтль, но снимать. Признать ошибки, однако, — это одно, а вот добиться изменения подхода ЕС к России — другое. Здесь та самая европейская интеграция, за которую также выступает Австрийская народная партия, политическая солидарность, которой от стран — членов ЕС требует Брюссель, сильно ограничивают свободу манёвра Вены. Тем не менее, повторю, надо отдать австрийцам должное как наиболее последовательным защитникам интересов сотрудничества Европы с Россией.
Схожих с Кристофом Ляйтлем взглядов придерживается сегодня возрастающее число политиков и промышленников в Европе. Думаю, что обострение конфликта в Донбассе, которое подготовили американцы, преследует цель в том числе погасить эти настроения. Возрастающая агрессивность Киева, однако, вполне может произвести обратный эффект», — отметил Михаил Демурин.