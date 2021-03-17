Томск, , 11:52 — REGNUM Арбитраж Томской области удовлетворил иск федерального фонда по защите прав дольщиков и признал банкротом застройщика многоквартирного дома, который ранее был признан проблемным недостроем. АО «Строительное управление-21» пробудет под конкурсным производством один год. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

При конкурсном производстве планируется применить правила банкротства застройщика.

Арбитражным управляющим утвержден Андрей Школоберда — участник некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс». Вознаграждение конкурсному управляющему составит 30 тыс. рублей в месяц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания, учрежденная в 2016 года, была застройщиком дома на улице Кошурникова, 1а в Томске. Он планировался на 117 квартир и порядка 200 нежилых помещений. Из-за нарушения сроков передачи квартир дольщикам объект признали проблемным. В качестве срока ввода дома в эксплуатацию на сегодня фигурирует четвертый квартал 2021 года.