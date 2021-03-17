Лесосибирск, Красноярский край, , 11:52 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил провести проверку обстоятельств смертельного пожара в городе Лесосибирске. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Соответствующее поручение получили глава Лесосибирска, министерство социальной политики края и другие профильные ведомства. Расследованием пожара, в результате которого погибли четверо детей, занимаются подразделения ГО и ЧС и Следственный комитет.

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Главам остальных муниципалитетов поручено взять под контроль ситуацию с безопасностью проживания в аварийных домах. Краевое минсоцполитики должно проверить условия проживания детей в многодетных семьях. Необходимую помощь пострадавшим окажет минздрав региона. Им предоставят временное жильё.

В Лесосибирске 18 марта объявлено днём траура.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 17 марта в Лесосибирске произошёл пожар в двухэтажном жилом доме. Пострадала семья из шести человек. Четверо детей в возрасте от двух до 17 лет погибли. Один ребёнок и его бабушка госпитализированы.

Как уточняют краевые власти, на момент возгорания дети с бабушкой находились в съёмной квартире. Они не услышали, как начался пожар, так как спали. Матери детей в квартире не было. Семья состояла на учёте в органах опеки. Обстановка в семье оценивалась как удовлетворительная.

По данному факту возбуждено уголовное дело

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