Стокгольм, , 11:55 — REGNUM 16 марта Швеция, как и многие другие европейские страны, также приостановила применение вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. В свою очередь Агентство общественного здравоохранения Швеции обнародовало список симптомов для тех, кто недавно получил вакцину. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Решение является мерой предосторожности», — прокомментировал решение государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Обращаться за медицинской помощью следует только тем, у кого есть синяки на коже или слизистых оболочках, сильное кровотечение из носа, отеки, покраснения или петехиальная сыпь.

Гражданам с подобными симптомами после вакцинирования препаратом AstraZeneca рекомендуется позвонить на единый номер скорой помощи 1177.

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