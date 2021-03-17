Нур-Султан, , 11:53 — REGNUM Армения и Азербайджан после того, как при посредничестве России закончились военные действия в Нагорном Карабахе, могут переходить к налаживанию двустороннего диалога. Такое мнение 17 марта высказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью казахскому агентству Tengrinews.kz.

«Но то, что сегодня сделано, это, во-первых, то, что люди прекратили убивать друг друга. Во-вторых, я надеюсь, что сейчас пришло время для того, чтобы они уже переходили на двусторонние контакты и говорили друг с другом, начинали разговаривать. Я имею в виду Армению и Азербайджан», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что работа по выстраиванию отношений между Россией и Турцией является очень сложной, однако при этом дающей свои результаты.