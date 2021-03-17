Москва, , 11:50 — REGNUM В ходе рабочей встречи главы Минвостокразвития Алексея Чекункова с членами комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ депутат Владимир Новиков («Единая Россия») уличил предприятия, работающие в территориях опережающего социально-экономического развития и Свободном порту Владивосток, в низких средних заработных платах.

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Депутат заявил, что внимательно изучил отчёт о налогах, поступающих от резидентов ТОРов и СПВ. Он обнаружил, что из двух тыс. задекларированных предприятий работают только 244. А средняя заработная плата, судя по статистике, составляет всего 11 900 рублей.

«Либо у нас что-то со статистикой не правильно. Либо нужно серьёзно ставить под контроль эти предприятия, которым мы помогаем за счёт всех других предприятий, как регионов, так и бюджета РФ», — сказал Новиков.

Глава Минвостокразвития заверил, что такой низкой средней заработной платы на предприятиях в ТОРах и СПВ быть не может, но назвать сумму на встрече не смог и пообещал предоставить подробную статистику. При этом Алексей Чекунков сообщил, что общая сумма, которую резиденты заплатили во все уровни налоговой системы, составила 94 млрд рублей, а расходы государства на инфраструктуру и льготы — 75 млрд рублей.

«СПВ и ТОРы выгодны для государства», — заявил Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, об использовании уже ранее разработанной методики районирования Севера Российской Федерации, основанной на трёх ключевых моментах, связанных с природно-климатическими, социально-экономическими и медико-биологическими условиями, заявила зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего ВостокаВалентина Пивненко.