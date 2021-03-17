Уфа, , 11:51 — REGNUM 118 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Сообщается, что всего в регионе было выявлено 30 797 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 25 151 человек, в том числе победили вирус за минувшие 24 часа 159 человек.

Отмечается, что в больницах на лечение находятся 290 пациентов с COVID-19, а 5 034 получают лечение на дому. За сутки была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19, а всего в регионе скончались 322 таких пациента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 16 марта в республике было выявлено 120 носителей коронавируса.